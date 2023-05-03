Поиски провалившихся под лед брата и друга основателя Cream Soda возобновятся

Поиски провалившихся под лед брата и друга утонувшего основателя Cream Soda возобновятся

Поиски провалившихся под лед в марте этого года брата и друга утонувшего сооснователя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова возобновятся. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, спасатели начнут поисковую операцию Романа Свиргунова и Георгия Киселева в четверг, 4 мая. Решение было принято по поручению губернатора Ярославской области Михаила Евраева.

«Соответствующая задача поставлена ГБУ "Пожарно-спасательная служба" Ярославской области», — говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

О пропаже Дмитрия Свиргунова сообщалось 20 марта. Компания из десяти человек гуляла по льду реки Волги в селе Диево-Городище Ярославской области. Пять человек провалились под лед, но выбраться смогли лишь двое — Валерия Дерман и Аристарх Ухтомский. Ухтомский скончался в машине скорой помощи.

Позже гибель лидера коллектива Cream Soda подтвердили в экстренных службах Ярославской области. Поиски его друга и брата, также провалившихся под лед в тот день, были прекращены спустя три дня.