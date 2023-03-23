Поиски провалившихся под лед брата и друга основателя Cream Soda прекращены

Поиски провалившихся под лед брата и друга основателя Cream Soda Свиргунова прекращены

Поиски друга и брата основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова, которые вместе с музыкантом провалились под лед на Волге в Ярославской области, прекратились. Об этом сообщил начальник Центра обеспечения действий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в Ярославской области Олег Беловошин в беседе с 76.RU.

По его словам, сотрудники службы спасения не получали заявок от правоохранительных органов. «К сожалению, обнаружить тела не удалось. Пользовались подводным дроном, но от него толку мало, так как вода очень мутная, темно, видимость только в пределах метра. Плюс снова увеличилось течение», — отметил Белевошин.

Водолазы искали тела друга артиста Георгия Киселева и его брата Романа Свиргунова на протяжении трех суток.

Ранее гибель лидера коллектива Cream Soda подтвердили в экстренных службах Ярославской области.

О пропаже Дмитрия Свиргунова сообщалось 20 марта. Компания из десяти человек гуляла по льду в селе Диево-Городище. Пять человек провалились под лед, но выбраться смогли лишь двое — Валерия Дерман и Аристарх Ухтомский. Позже Ухтомский скончался в машине скорой помощи.