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03:53, 19 мая 2023Интернет и СМИ

Хакеры-подпольщики взломали сайты украинских госучреждений

Подпольная группа «Армия спасения Украины» заявила об атаках на сайт офиса Зеленского

Фото: Pixabay

Подпольная группа «Армия спасения Украины» взломала сайты ряда украинских госучреждений и заявила об атаках на ресурсы офиса президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что ранее о такой организации не было известно. Одно из заявлений появилось на взломанной странице Одесской областной администрации Украины.

«Армия спасения Украины ответственно заявляет, что атаки на Банковую — это только демонстрация наших целей и возможностей к сопротивлению», — написали хакеры.

Подпольная группа призвала украинский народ «вершить правосудие над Зеленским, его кликой и олигархами», которые спровоцировали крупнейший после Второй мировой войны конфликт в Европе.

«Армия спасения Украины» также заявила о необходимости возобновления «братских отношений с Россией». Среди целей организация также назвала «спасение Украины и очищение от бандеровцев», а также создание народной системы власти.

Ранее стало известно, что правительство Украины разрабатывает новый закон о включении добровольческой хакерской бригады IT-армии в состав Вооруженных сил с целью положить конец неопределенности в отношении ее статуса.

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Марина Совина
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