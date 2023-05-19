Хакеры-подпольщики взломали сайты украинских госучреждений

Подпольная группа «Армия спасения Украины» заявила об атаках на сайт офиса Зеленского

Подпольная группа «Армия спасения Украины» взломала сайты ряда украинских госучреждений и заявила об атаках на ресурсы офиса президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что ранее о такой организации не было известно. Одно из заявлений появилось на взломанной странице Одесской областной администрации Украины.

«Армия спасения Украины ответственно заявляет, что атаки на Банковую — это только демонстрация наших целей и возможностей к сопротивлению», — написали хакеры.

Подпольная группа призвала украинский народ «вершить правосудие над Зеленским, его кликой и олигархами», которые спровоцировали крупнейший после Второй мировой войны конфликт в Европе.

«Армия спасения Украины» также заявила о необходимости возобновления «братских отношений с Россией». Среди целей организация также назвала «спасение Украины и очищение от бандеровцев», а также создание народной системы власти.

Ранее стало известно, что правительство Украины разрабатывает новый закон о включении добровольческой хакерской бригады IT-армии в состав Вооруженных сил с целью положить конец неопределенности в отношении ее статуса.

