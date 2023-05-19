В США допустили потерю американских военных на Украине

Полковник Макгрегор: при ударе по ЗРК Patriot могли пострадать американские военные

При ударе по зенитно-ракетному комплексу Patriot на Украине могли пострадать американские военные, поехавшие в республику работать по контракту. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Дело в том, что война есть война. Если уничтожается батарея Patriot в окрестностях Киева, что на самом деле и произошло, то ликвидируется и находящийся рядом персонал. Я уверен, что мы потеряли там своих военных, работающих по контракту», — допустил офицер.

Однако никаких доказательств нахождения американских военных в той области он не привел.

Ранее Минобороны России заявило, что один из американских ЗРК Patriot был поражен гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Представители ВСУ в свою очередь заявляли, что комплекс не пострадал. 19 мая официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что поврежденный ЗРК Patriot вернулся в строй после ремонта.