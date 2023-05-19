Экс-главу Верховного суда Украины арестовали на 60 дней

«Страна.ua»: экс-главу Верховного суда Украины Князева арестовали на 60 дней

Высший антикоррупционный суд Украины постановил взять под стражу бывшего главу верховного суда Всеволода Князева. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

В публикации отмечается, что Князева арестовали на 60 дней — до 14 июля. За экс-главу украинского Верховного суда могут нести залог в 107 миллионов гривен, или 2,9 миллиона долларов. При этом прокуратура требовала назначить выплату в размере 150 миллионов гривен — более 4 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что глава Верховного суда Украины замешан в коррупции. Его задержали после того, как тот попался на взятке размером порядка 2,7 миллиона долларов. Отмечалось, что Князев стал самым высокопоставленным чиновником за всю историю Украины, которого уличили в коррупции.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины 16 мая предъявила обвинение Князеву по статье «получение неправомерной выгоды». Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Ранее судьи верховного суда выражали недоверие экс-главе и призывали досрочно лишить его полномочий.