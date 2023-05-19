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11:42, 19 мая 2023Среда обитания

Россиянам пригрозили конфискацией дач

Адвокат Зуй: за повторный ремонт машины на даче могут конфисковать участок

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

За ремонт автомобиля на даче, в процессе которого был нанесен вред окружающей среде, могут лишить участка. О риске конфискации недвижимости россиян предупредила адвокат Ирина Зуй, сообщает «Пятый канал».

По словам специалиста, во время ремонта машины может произойти утечка различных жидкостей, и в итоге в почву попадут соли тяжелых металлов. За подобное нарушение грозит штраф от трех до пяти тысячи рублей при отсутствии серьезного загрязнения. Однако в противном случае придется заплатить десять тысяч рублей.

«Это очень легко доказывается. Приезжает земельная инспекция, берет пробу грунта на химический анализ, находит соли тяжелых металлов, и вы платите штраф в размере десяти тысяч рублей», — отметила адвокат. Она также уточнила, что в случае повторного нарушения владельцев могут через суд лишить земли.

Ранее Юрист Владимир Комсолев предупредил россиян о штрафах за выращивание некоторых растений на дачах. Мак, коноплю и другие растения, из которых можно произвести сырье для наркотиков, запрещено высаживать на приусадебном участке без лицензии.

Нина Ташевская
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