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13:14, 19 мая 2023Ценности

Фанаты обругали Викторию Боню за «пугающий» образ на Каннском фестивале

Фанаты назвали макияж телеведущей Виктории Бони на Каннском кинофестивале вызывающим

Фото: Alberto Terenghi / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Российская телеведущая появилась на Каннском кинофестивале в новом образе и подверглась критике в сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, бывшая участница телепроекта «Дом-2» предстала перед камерой в пышном красном платье, в котором она посетила премьеру фильма «Индиана Джонс и колесо судьбы». На размещенном кадре видно, что наряд оформлен длинным шлейфом и объемным верхом.

Фанаты обратили внимание на чересчур вызывающий макияж Бони и обругали его, назвав его неудачным. «Макияж не понравился совсем. Платье нормальное, но без изюминки», «Макияж плохой, особенно губы. Не красьте их в такой цвет — весь образ портит», «Перебор с макияжем и волосы сильно прилизаны», «Макияж немного пугающий», «Ты красивая без грима», — высказывались они.

Ранее стилист Виктория Хандус сравнила Викторию Боню с западными звездами на Каннском кинофестивале со словами «кажется смешной». По словам эксперта, знаменитости выбрали для своих нарядов королевский стиль, однако на их фоне российская телезвезда смотрелась нелепо.

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Карина Черных
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