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07:31, 19 мая 2023Экономика

Экономист высказался о будущем цен на бензин

Экономист Баженов допустил рост цен на бензин в пределах инфляции

Фото: РИА Новости

Рост биржевых цен на бензин не обязательно скажется на рознице ввиду значительного временного лага между ростом крупнооптовой цены и реализацией продавцом, а также других факторов. Тем не менее, определенный рост возможен, но, максимум, в пределах инфляции. Об этом «Ленте.ру» рассказал экономист, руководитель аналитического центра «Независимого топливного союза» Григорий Баженов.

«Вероятна ситуация, когда биржевые цены никак не скажутся на рознице. Первая причина состоит в том, что между ростом крупнооптовой цены, мелокооптовой и взятием на реализацию розничным продавцом существует значительный временной лаг. Трансляция цен не происходит сразу же. Вполне возможно, что рост закончится до того, как цены должны обновиться, и мы увидим стабилизацию. Это возможно, когда закончатся ремонты на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), ускоренная закупка и рост спроса», — сказал Баженов.

Кроме того, ряд АЗС, по его словам, имел возможность сделать запасы, арендуя определенные мощности НПЗ. Благодаря этому сейчас у них появляется возможность не транслировать рост биржевых цен на потребителя.

В любом случае, текущая разница между розницей и крупным оптом не является критичной. Многое будет зависеть от того, когда прекратится рост и на каких уровнях зафиксируется. Если бензин и подорожает, то в пределах установленной инфляции

Ранее стало известно, что стоимость бензина Аи-95 в европейской части России на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) поднялась до 61 593 рубля за тонну, что стало третьим историческим рекордом подряд за три дня.

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Наталия Белова
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