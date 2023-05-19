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19:27, 19 мая 2023Среда обитания

Greenpeace объявила о закрытии в России

Российское отделение Greenpeace закроется после признания организации нежелательной

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российское отделение Greenpeace закроется после того, как Генпрокуратура признала деятельность организации в стране нежелательной. О таком решении объявили на сайте отделения.

«Это решение делает незаконной продолжение любой деятельности "Гринпис" в России. Поэтому российское отделение "Гринпис" вынуждено закрыться», — сообщили представители российского отделения Greenpeace. Российские власти мотивируют свое решение тем, что организация пытается вмешиваться во внутренние дела страны и представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности.

При этом в Greenpeace считают обвинения несправедливыми. Представители организации утверждают, что своей работой пытались препятствовать осуществлению разрушительных для природы планов и во многих случаях делали это успешно. По оценкам Greenpeace, их деятельность поддерживали сотни тысяч россиян.

«Каждый раз, когда мы выступали против таких планов, нам приходилось преодолевать жесткое сопротивление тех, кто хотел превратить природу в источник дохода, кто не хотел думать о будущем нашей страны, а нас обвинял в действиях не в интересах России», — подчеркивается в сообщении.

Ранее 19 мая стало известно, что Генпрокуратура признала деятельность Greenpeace в России нежелательной. По мнению властей, организация препятствует реализации государственных программ, устраивая несогласованные массовые акции для формирования негативного общественного мнения, чтобы помешать воплощению выгодных России инфраструктурных и энергетических проектов.

Нина Ташевская
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