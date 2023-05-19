В ДНР раскрыли наиболее вероятный план действий ВСУ в ходе контрнаступления

Лейтенант НМ ДНР в отставке Матюшин: ВСУ в ходе наступления нанесут массовый удар дронами

Лейтенант Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР) в отставке, участник боевых действий на Украине Александр Матюшин в разговоре с Ura.ru раскрыл наиболее вероятный план действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе грядущего контрнаступления. По его словам, они могут пойти в атаку без активной поддержки авиации, вместо этого пустив в ход огромное количество беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Если говорить о том, что украинские войска будут применять при контрнаступлении Украины, то, конечно, будет массовый удар беспилотниками по всей линии фронта», — заявил он.

Матюшин подчеркнул, что атака будет наноситься по всем контрольно-пропускным пунктам, а также пунктам управления, дислокации российских военных и узлам связи. При этом, по мнению старшего лейтенанта, украинские военные задействуют некоторое количество вертолетов и истребителей, которые им продолжают поставлять восточноевропейские страны, у которых еще осталась такая техника.

Он уточнил, что в этом случае российским силам противовоздушной обороны (ПВО) придется сильно постараться, чтобы нейтрализовать максимальное количество дронов, а также ракет ВСУ.

Ранее военный корреспондент Андрей Коц рассказал, что российские солдаты, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, изменили тактику ведения боевых действий. По его словам, они начали чаще применять авиабомбы и управляемые боеприпасы для того, чтобы наносить удары по местам скопления войск противника.