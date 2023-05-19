Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:57, 19 мая 2023Из жизни

Виновникам крупнейшей музейной кражи в истории вынесли приговор

NYT: в Германии пятерых членов клана Реммо осудили за кражу из музея «Зеленый свод»

Фото: Jens Schlueter / Getty Images

В Германии вынесли приговор пятерым членам криминального клана Реммо, которые 25 ноября 2019 года совершили крупнейшую в истории музейную кражу. Об этом сообщает New York Times (NYT).

Рабие Ремо, Виссама Реммо, Башира Реммо и двух братьев-близнецов, чьи имена не называются, осудили на сроки от четырех лет и четырех месяцев до шести лет и трех месяцев лишения свободы. Их признали виновными в краже сокровищ из коллекции музея «Зеленый свод» в Дрездене. Шестого обвиняемого оправдали, так как у него обнаружилось подтвержденное алиби.

Следствию удалось доказать, что родственники вломились в «Зеленый свод» утром 25 ноября 2019 года и похитили 21 экспонат, в общей сложности экспонаты были украшены 4,3 тысячи бриллиантов и множеством других драгоценных камней. Украденное оценивалась примерно в 1 миллиард евро, однако из-за исторической и художественной ценности пропавших экспонатов точную сумму эксперты назвать не смогли.

В частности, были похищены: брошь саксонской королевы Амалии Августы, состоящая из 660 самоцветов, пряжка короля Фридриха Августа I с 15 крупными бриллиантами, а также Дрезденский белый бриллиант — драгоценный камень редкой чистоты, весящий 49 каратов.

Материалы по теме:
Известную на весь мир сокровищницу ограбили в Дрездене Воры вынесли уникальные украшения XVIII века. Но продать их на черном рынке будет непросто
Известную на весь мир сокровищницу ограбили в ДрезденеВоры вынесли уникальные украшения XVIII века. Но продать их на черном рынке будет непросто
25 ноября 2019
Взяли за копейку Арабская мафия украла у украинского олигарха монету. Ее вес — 100 килограммов
Взяли за копейкуАрабская мафия украла у украинского олигарха монету. Ее вес — 100 килограммов
13 января 2019
Семья обокрала музей на миллиард евро. Крупнейшее в истории ограбление заняло всего восемь минут
Семья обокрала музей на миллиард евро.Крупнейшее в истории ограбление заняло всего восемь минут
23 сентября 2021

Воры проникли в музей через окно, срезав решетку на нем. Перед этим один из злоумышленников взорвал зажигательную бомбу в помещении с электрораспределительным щитом около моста Августа, из-за чего в районе погасли фонари, а в «Зеленом своде» отключилась сигнализация.

Непосредственно в краже участвовали двое представителей клана. Они ворвались в зал музея и начали разбивать молотками витрины с драгоценными экспонатами. Двое охранников наблюдали за происходящим через камеры видеонаблюдения и вызвали полицию, однако не вмешались, так как были не вооружены. Через восемь минут Реммо скрылись на автомобиле, а позже подожгли его на одной из стоянок и пересели в другой.

В музее и автомобилях были обнаружены образцы ДНК преступников, однако задержать их удалось только после того, как следователи выяснили, где они перед ограблением купили SIM-карты для телефонов. В ноябре 2020 года трое злоумышленников были схвачены во время масштабного полицейского рейда в Берлине.

В декабре 2022-го сообщалось, что правоохранителям удалось найти значительную часть украденных ценностей. Среди них: украшение шляпы и нагрудная звезда польского ордена Белого орла из похищенного бриллиантового набора.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Савин
Обсудить
Последние новости
Российские военные уничтожили штаб с офицерами бригады ВСУ «Эдельвейс»
Названо условие снижения стоимости билетов на прямые рейсы в Грузию
Белоруссия представила лазерный модуль для уничтожения беспилотников
Названы пять самых популярных отелей ОАЭ на лето
В США допустили потерю американских военных на Украине
Жена Дмитрия Тарасова оправдалась за асимметричную грудь после пластики
Зеленский встретится с Байденом на саммите G7
Нефтяной гигант «похоронил» главную цель по климату
Виновникам крупнейшей музейной кражи в истории вынесли приговор
Создатели GTA намекнули на скорый выпуск новой части игры
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.