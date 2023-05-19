Виновникам крупнейшей музейной кражи в истории вынесли приговор

NYT: в Германии пятерых членов клана Реммо осудили за кражу из музея «Зеленый свод»

В Германии вынесли приговор пятерым членам криминального клана Реммо, которые 25 ноября 2019 года совершили крупнейшую в истории музейную кражу. Об этом сообщает New York Times (NYT).

Рабие Ремо, Виссама Реммо, Башира Реммо и двух братьев-близнецов, чьи имена не называются, осудили на сроки от четырех лет и четырех месяцев до шести лет и трех месяцев лишения свободы. Их признали виновными в краже сокровищ из коллекции музея «Зеленый свод» в Дрездене. Шестого обвиняемого оправдали, так как у него обнаружилось подтвержденное алиби.

Следствию удалось доказать, что родственники вломились в «Зеленый свод» утром 25 ноября 2019 года и похитили 21 экспонат, в общей сложности экспонаты были украшены 4,3 тысячи бриллиантов и множеством других драгоценных камней. Украденное оценивалась примерно в 1 миллиард евро, однако из-за исторической и художественной ценности пропавших экспонатов точную сумму эксперты назвать не смогли.

В частности, были похищены: брошь саксонской королевы Амалии Августы, состоящая из 660 самоцветов, пряжка короля Фридриха Августа I с 15 крупными бриллиантами, а также Дрезденский белый бриллиант — драгоценный камень редкой чистоты, весящий 49 каратов.

Воры проникли в музей через окно, срезав решетку на нем. Перед этим один из злоумышленников взорвал зажигательную бомбу в помещении с электрораспределительным щитом около моста Августа, из-за чего в районе погасли фонари, а в «Зеленом своде» отключилась сигнализация.

Непосредственно в краже участвовали двое представителей клана. Они ворвались в зал музея и начали разбивать молотками витрины с драгоценными экспонатами. Двое охранников наблюдали за происходящим через камеры видеонаблюдения и вызвали полицию, однако не вмешались, так как были не вооружены. Через восемь минут Реммо скрылись на автомобиле, а позже подожгли его на одной из стоянок и пересели в другой.

В музее и автомобилях были обнаружены образцы ДНК преступников, однако задержать их удалось только после того, как следователи выяснили, где они перед ограблением купили SIM-карты для телефонов. В ноябре 2020 года трое злоумышленников были схвачены во время масштабного полицейского рейда в Берлине.

В декабре 2022-го сообщалось, что правоохранителям удалось найти значительную часть украденных ценностей. Среди них: украшение шляпы и нагрудная звезда польского ордена Белого орла из похищенного бриллиантового набора.