Под Петербургом неизвестный летательный аппарат упал на территорию частного дома

В Ленобласти неизвестный летательный аппарат упал на территорию частного дома

В Ленинградской области неизвестный летательный аппарат упал на территорию частного дома в дачном поселке «Песочные Холмы». Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По его данным, неизвестный аппарат, похожий на беспилотник, нашел местный житель — он обратился в полицию. На место обнаружения дрона прибыла группа разминирования и кинолог с собакой.

Известно, что длина неизвестного аппарата около полуметра, ширина — 30 сантиметров. На его корпусе заметили неразборчивую затертую надпись.

Ранее неопознанный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) заметили в небе над железнодорожным вокзалом в Ивангороде Ленинградской области на границе с Эстонией. Коптер сделал над вокзалом несколько кругов.