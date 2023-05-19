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18:53, 19 мая 2023Россия

Под Петербургом неизвестный летательный аппарат упал на территорию частного дома

В Ленобласти неизвестный летательный аппарат упал на территорию частного дома

Кадр: Telegram-канал «Mash на Мойке»

В Ленинградской области неизвестный летательный аппарат упал на территорию частного дома в дачном поселке «Песочные Холмы». Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По его данным, неизвестный аппарат, похожий на беспилотник, нашел местный житель — он обратился в полицию. На место обнаружения дрона прибыла группа разминирования и кинолог с собакой.

Известно, что длина неизвестного аппарата около полуметра, ширина — 30 сантиметров. На его корпусе заметили неразборчивую затертую надпись.

Ранее неопознанный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) заметили в небе над железнодорожным вокзалом в Ивангороде Ленинградской области на границе с Эстонией. Коптер сделал над вокзалом несколько кругов.

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Анастасия Шейкина
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