Одна из электростанций на Украине прекратила производство энергии

ДТЭК сообщила о прекращении производства энергии на одной из электростанций на Украине

Из-за повреждения магистральных путей одна из электростанций на Украине прекратила производство энергии. Об этом сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК в Telegram.

Работа электростанции была нарушена вследствие ракетных ударов Вооруженных сил (ВС) России, говорится в сообщении. В настоящий момент энергетики работают над восстановлением работы объекта.

Ранее в Министерстве энергетики Украины заявили о повреждении энергетической инфраструктуры страны. В результате более 20 населенных пунктов в ряде областей остались без света.

16 мая ДТЭК рассказала о повреждении электростанции. Энергохолдинг не уточнил, какая именно станция получила урон, однако добавила, что с сентября 2022 года объекты компании были повреждены 33 раза.