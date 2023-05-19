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11:47, 19 мая 2023Из жизни

Сотрудница IT-компании приняла претензии в письмах босса за домогательства

Сотрудница IT-компании подала в суд на босса за домогательства в виде букв и взглядов

Фото: Bibhash Banerjee / Unsplash

Сотрудница IT-фирмы подала иск к компании за домогательства в виде букв и проиграла. Как сообщает Daily Mail, она приняла фрагменты рабочих писем босса и его взгляды за принуждение к сексу.

Карина Гаспарова подала в суд на своих работодателей — компанию электронного документооборота essDOCS — за сексуальные домогательства, дискриминацию и несправедливое увольнение. В апреле 2021 года она написала подробную жалобу на своего босса и подала в отставку, когда ее претензии дважды признали беспочвенными.

Карина Гаспарова, работавшая проджект-менеджером, была возмущена поведением начальника Александра Гуландриса из-за того, что в письмах он использовал буквы «XX» и «YY» и многочисленные знаки вопроса. Гаспарова посчитала, что «XX» обозначает поцелуи, а «YY» — сексуальный акт. Знаки вопроса, в свою очередь, уточняли, когда именно он состоится. Однако Гуландрис в суде заявил, что использовал красные буквы в письмах с претензиями к работе Гаспаровой для того, чтобы обозначить, какая именно рабочая информация его интересует.

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Гаспарова также утверждала во время заседания в Лондонском трибунале по трудовым вопросам, что начальник пытался соблазнить ее во время встреч и звонков, используя для этого долгие выразительные взгляды и проводя руками по волосам. Она приводила как пример домогательств случайные прикосновения, отказ Гуландриса поужинать с ней и даже то, что мужчина повышал на нее голос. Когда Гуландрис кричал на Гаспарову, пытаясь узнать срок сдачи проекта, она якобы приняла много раз повторенный вопрос «когда?» за желание узнать дату встречи для секса.

Трибунал пришел к выводу, что у женщины «искаженное восприятие повседневных событий» и она на постоянной основе превратно истолковывает «безобидные» действия.

Гаспарову также обязали выплатить essDOCS пять тысяч фунтов стерлингов (около 500 тысяч рублей) за несоблюдение требований трибунала в надлежащее время.

Ранее сообщалось о сотруднице Стэндфордского университета, которая солгала об изнасиловании, обвинила в нем коллегу и получила крупную компенсацию. Через некоторое время правда вскрылась и женщину арестовали.

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Антонина Черташ
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