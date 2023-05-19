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21:51, 19 мая 2023Спорт

В ЦСКА рассказали о препятствиях для возвращения Фернандеса в команду

В ЦСКА заявили, что Фернандесу мешают вернуться «нюансы» в отношениях с «Интернасьоналом»
Марио Фернандес

Марио Фернандес. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал о препятствиях для возвращения в команду бразильского защитника Марио Фернандеса. Слова специалиста приводит Sport24.

«На данный момент есть некоторые нюансы, в том числе во взаимоотношениях стороны Марио с "Интернасьоналом", они в процессе решения. Думаю, ситуация в любом случае скоро разрешится», — заявил Брейдо. Он отметил, что и футболист, и руководство команды хотят возобновить сотрудничество.

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21 апреля стало известно, что Фернандес досрочно покинул «Интернасьонал» по личным причинам. Он выступал в бразильском клубе в аренде, права на игрока принадлежат ЦСКА. Главный тренер армейцев Владимир Федотов предположил, что причина разрыва соглашения с бразильцами заключается в тяжелой адаптации спортсмена. «Он стал настолько русским, что не смог адаптироваться в родной стране», — заявил Федотов.

Марио Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 года. Вместе с командой он трижды выигрывал чемпионат России. С 2017 года привлекался к матчам за сборную России. В ее составе дошел до четвертьфинала чемпионата мира-2018.

Андрей Стрельцов
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