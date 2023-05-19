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02:25, 19 мая 2023Бывший СССР

В ДНР сообщили о намерении ВСУ прорвать фланги в Артемовске

Врио главы ДНР Пушилин заявил, что ВСУ предпринимают попытки прорвать фланги в Артемовске

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают попытки прорвать фланги в Артемовске (украинское название — Бахмут). По его словам, таким образом они намерены осложнить продвижение российских военных внутри города, сообщает РИА Новости.

«Противник сейчас целенаправленно старается прорвать фланги, чтобы создать сложные условия для самого Артемовска, для ребят, которые находятся в самом городе», — заявил он.

Пушилин подчеркнул, что российские бойцы прилагают все возможные усилия для того, чтобы не допустить этого, предпринимая «исчерпывающие меры».

Ранее боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» рассказал, что ВСУ хаотично обстреливают Артемовск, не выбирая какие-то конкретные цели, в надежде остановить наступление. Он подчеркнул, что украинские военные пытаются «хоть как-то зацепить» российские силы.

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Марина Совина
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