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12:48, 19 мая 2023Мир

G7 пообещал поработать над перемирием на Украине

Страны G7 пообещали сделать все для установления прочного мира на Украине

Фото: Brendan Smialowski / АР

Страны «Большой семерки» обязуются приложить все усилия для установления всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине как можно скорее. Об этом говорится в заявлении G7, опубликованном к началу саммита в Японии.

«В целях жизнеспособного послевоенного мирного урегулирования мы по-прежнему готовы достичь договоренностей вместе с Украиной, а также заинтересованными странами и институтами по устойчивым обязательствам в сфере безопасности», — указано в документе.

Также страны G7 поддержали позицию президента Украины Владимира Зеленского касательно мирного урегулирования конфликта, предполагающего границы украинского государства образца 2013 года. В заявлении также указано, что страны готовы поработать над тем, чтобы «незаконная агрессия России против суверенного государства Украина потерпела неудачу».

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Виктория Кондратьева
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