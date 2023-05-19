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21:23, 19 мая 2023Из жизни

Вооруженные полицейские устроили обыск в доме из-за детской игрушки

Daily Mail: полицейские в Великобритании обыскали дом из-за игрушки

Фото: Phil Noble / Reuters

Полицейские в графстве Уорикшир, Великобритания, устроили обыск в частном доме из-за детской игрушки в виде ковбойского пистолета. Об этом сообщает Daily Mail.

39-летняя Джемма Стерланд и ее 43-летний возлюбленный Марк купили пятилетнему сыну Чарли игрушечный ковбойский пистолет за 13 фунтов стерлингов (1,2 тысячи рублей).

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На следующий день после покупки Стерланд услышала стук в дверь. Она была в шоке, когда увидела группу из 13 вооруженных полицейских. В этот момент в доме также был Марк и их дети, 5-летний Чарли и 13-летний Эодан. Полицейские потребовали поднять руки и назвать всех, кто находится в доме в этот момент. Когда они спросили, где семья была в предыдущий день, британка вспомнила о покупке игрушечного пистолета. «Это был момент прозрения», — сказала она.

Оказалось, что сотрудники правоохранительных органов отреагировали на сообщение прохожего, который видел, как Марк загружает в багажник автомобиля предмет, похожий на винтовку. Полицейские устроили в доме обыск.

«Оружие» оказалось игрушечным ковбойским пистолетом, который родители купили пятилетнему сыну Чарли за 13 фунтов (1,2 тысячи рублей) в магазине игрушек. Женщина показала полицейским покупку, и недоразумение разрешилось.

«Хотя это нас напугало, мы рады, что полиция действительно провела тщательное расследование. Мы знаем, что никто не был в опасности, но они этого не знали. Они были очень профессиональными и извинились за доставленные неудобства», — рассказала Стерланд. Полицейские все же проверили багажник автомобиля, чтобы убедиться, что настоящего оружия в нем нет.

Британка подчеркнула, что игрушечный пистолет будет храниться в доме, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем.

Ранее сообщалось, что полицейские в немецком городе Вальтерсхаузен приехали на вызов из-за доносившихся дома звуков драки и обнаружили пару, которая занималась бурным сексом по взаимному согласию. Когда трое полицейских в форме позвонили в дверь, им открыл полностью обнаженный мужчина.

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Алиса Дмитриева
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