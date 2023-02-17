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05:00, 17 февраля 2023Из жизни

Соседи приняли бурный секс за драку и вызвали полицию

Daily Star: полицейские прибыли на вызов из-за драки и обнаружили занимавшуюся сексом пару

Фото: Kaspars Grinvalds / Shutterstock

Полицейские в немецком городе Вальтерсхаузен приехали на вызов из-за доносившихся дома звуков драки и обнаружили пару, которая занималась бурным сексом по взаимному согласию. Об этом сообщает Daily Star.

Доносившиеся из дома Денниса Шредера и Сандры Бренд звуки напугали соседей, и они вызвали полицию, приняв шум за драку. Отряд полицейских прибыл на место происшествия, чтобы спасти предполагаемую жертву от нападения.

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Когда трое полицейских в форме позвонили в дверь, им открыл полностью обнаженный мужчина. Его возлюбленная была привязана к стулу. «Полиция спросила меня, все ли в порядке. Я накрылась одеялом и сказала: "Да, я все еще жива!"» — вспоминает Бренд.

Шредер, который в ходе допроса был абсолютно невозмутим, прояснил: «Мы оба любим громкий и оживленный секс».

Мужчина и женщина состоят в отношениях год. Перед тем, как устроить сексуальные игры, они ходили на вечеринку с глинтвейном «Дома мы привязали ноги Сандры к стулу, и она наклонилась вперед. Нам обоим это нравилось», — пояснил Шредер.

После того как ситуация прояснилась, полицейские постарались как можно быстрее покинуть место происшествия.

Ранее сообщалось, что в Таиланде сексуально озабоченная пара из Банкока занялась любовью в круглосуточной общественной прачечной Dr Tiger Laundry, была поймана полицией и извинилась. Им пришлось уплатить штраф.

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Алиса Дмитриева
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