Врач раскрыла связь между ожирением и облысением

Дерматолог Моника Чахар: ожирение приводит к гормональному дисбалансу и облысению

Главный дерматолог и директор клиники Skin Decor в Дели, Индия, Моника Чахар раскрыла связь между ожирением и облысением. Соответствующий материал появился на сайте издания Health Shots.

По словам врача, лишние килограммы приводят к гормональному дисбалансу — в частности, увеличивают выработку андрогенов. В свою очередь, их повышенный уровень провоцирует появление ломкости и выпадение волос. Чахар объяснила, что у женщин с избыточным весом развивается резистентность к инсулину, что может послужить толчком к развитию поликистоза яичников. В свою очередь, данное заболевание является одним из факторов повышенного облысения.

Для того чтобы избежать этих проблем, специалистка посоветовала в первую очередь наладить свой рацион, в котором должны присутствовать фрукты, овощи и нежирное мясо. Кроме того, в меню должны преобладать продукты, богатые витаминами А, С и Е, а также биотином, цинком и железом. Также собеседница издания предложила избегать стрессов, заняться спортом и включить в уход за волосами массаж головы.

Ранее парикмахер назвала приводящее к облысению действие при укладке волос.