Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:02, 19 мая 2023Ценности

Врач раскрыла связь между ожирением и облысением

Дерматолог Моника Чахар: ожирение приводит к гормональному дисбалансу и облысению

Фото: Docent / Shutterstock / Fotodom

Главный дерматолог и директор клиники Skin Decor в Дели, Индия, Моника Чахар раскрыла связь между ожирением и облысением. Соответствующий материал появился на сайте издания Health Shots.

По словам врача, лишние килограммы приводят к гормональному дисбалансу — в частности, увеличивают выработку андрогенов. В свою очередь, их повышенный уровень провоцирует появление ломкости и выпадение волос. Чахар объяснила, что у женщин с избыточным весом развивается резистентность к инсулину, что может послужить толчком к развитию поликистоза яичников. В свою очередь, данное заболевание является одним из факторов повышенного облысения.

Для того чтобы избежать этих проблем, специалистка посоветовала в первую очередь наладить свой рацион, в котором должны присутствовать фрукты, овощи и нежирное мясо. Кроме того, в меню должны преобладать продукты, богатые витаминами А, С и Е, а также биотином, цинком и железом. Также собеседница издания предложила избегать стрессов, заняться спортом и включить в уход за волосами массаж головы.

Ранее парикмахер назвала приводящее к облысению действие при укладке волос.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
Беспилотник упал во двор многоквартирного дома в Белгороде
Мизулина попросила СК не проверять рэпера Scally Milano на пропаганду наркотиков
Эмма Стоун потребовала огромный гонорар за съемки в «Фантастической четверке»
Телеведущий Корчевников стал пионером
Опубликована карта боевых действий на Украине
Про Джонни Деппа и Эмбер Херд покажут сериал
Психолог назвала лайфхаки для восстановления сексуального желания
Greenpeace признали нежелательной организацией в России
Врач раскрыла связь между ожирением и облысением
Стали известны итоги переговоров Армении и Азербайджана по мирному соглашению
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.