Описан худший для европейской энергетики сценарий

Аналитик Юшков допустил резкий рост цен на газ в Европе

Цены на газ в Европе могут резко вырасти в летний сезон в случае жаркого, засушливого лета и проблем в работе источников альтернативной энергии. Спрос, а, соответственно, и цены также могут вырасти в случае, если компании станут массово закачивать газ в хранилища. Сумма этих и других факторов станет худшим сценарием для энергетики региона. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

«Сейчас фактически идет межсезонный период, когда газ для отопления уже не нужен, а сезон кондиционирования еще не начался. В последние два года мы наблюдали, что альтернативные источники энергии проседали, именно это и давало рост потребления газа и рост цен», — сказал Юшков.

В 2021 и 2022 годах, по словам аналитика, лето было достаточно засушливым, что привело к проблемам в гидроэнергетике. Повторение данного сценария возможно и в этом году, поскольку зима оказалась малоснежной. Это ставит под вопрос наполнение водохранилищ и выработку энергии гидроэлектростанциями.

В прошлые годы плохо работали даже атомные станции: водохранилища пересыхали и нечем было охлаждать энергоблоки. Либо вода была для этого слишком теплой Игорь Юшков аналитик

Проблемы, как напомнил Юшков, возникали даже с углем: его было сложно транспортировать из-за обмелевших рек. Это, в том числе, дало подорожание газа в августе 2022 года, когда цены доходили до 2000 долларов.

«В этом году тоже стоит ожидать летней коррекции по ценам. К тому же, компании сейчас мало закачивают в хранилища, ожидая, что газ подешевеет еще сильнее. Если они затянут с закачкой, а потом резко начнут закупать энергоноситель, то в сумме с другими факторами это может дать резкий скачок цен. Это будет самым негативным сценарием», — уверен аналитик.

Ранее сообщалось, что в ходе торгов на лондонской бирже ICE в четверг, 18 мая, стоимость июньских фьючерсов на газ по индексу крупнейшего в Европе хаба TTF опускалась ниже 350 долларов за тысячу кубометров. Это стало минимумом почти за два года.