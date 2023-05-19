Звезда «Дюнкерка» лишился роли в продолжении «Гладиатора» из-за рабочего графика

Звезда «Дюнкерка» Барри Кеоган лишился роли в сиквеле «Гладиатора» из-за рабочего графика

Ирландский актер, звезда фильма «Дюнкерк» Барри Кеоган лишился роли императора Септимия Геты в продолжении блокбастера «Гладиатор» Ридли Скотта из-за плотного рабочего графика. Об этом пишет Deadline.

Отмечается, что на данный момент создатели сиквела ведут переговоры о замене Кеогана на артиста Фреда Хехингера. Известно, что к актерскому составу проекта уже присоединились Дензел Вашингтон, Мэй Каламави и Джозеф Куинн. Главного героя сыграет Пол Мескал.

Сюжет «Гладиатора 2» расскажет о событиях, которые развернутся через 25 лет после финала оригинальной части. Премьера запланирована на ноябрь 2024 года.

Ранее стало известно, что актер Педро Паскаль может появиться в сиквеле «Гладиатора». Отмечается, что артист и кинокомпания Paramount находятся на финальной стадии переговоров. На данный момент неизвестно, какую именно роль исполнит актер.