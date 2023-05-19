Обвиняемого в утечке секретных документов Пентагона оставили под стражей

Суд США оставил под стражей Тейшейру, обвиняемого в утечке секретных документов Пентагона

Суд в США оставил под стражей военнослужащего ВВС Нацгвардии Соединенных Штатов Джека Тейшейру, обвиняемого в утечке секретных документов Пентагона, до начала разбирательства. Об этом сообщает Reuters.

Соответствующее решение вынес мировой судья Дэвид Хеннесси. Отмечается, что адвокаты 21-летнего Тейшейры ходатайствовали о домашнем аресте обвиняемого.

Ранее агенты ФБР арестовали военнослужащего ВВС Нацгвардии США Джека Тейшейру, подозреваемого в организации утечки секретных документов Пентагона.

Об утечке секретных документов Пентагона по конфликту на Украине стало известно 7 апреля. По данным NYT, в материалах, датированных началом марта, содержится описание состояния Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также информация о планах США и НАТО по укреплению украинской армии. Позже СМИ сообщили, что в сети оказались еще около сотни секретных документов США.