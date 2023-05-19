Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:04, 19 мая 2023Мир

Обвиняемого в утечке секретных документов Пентагона оставили под стражей

Суд США оставил под стражей Тейшейру, обвиняемого в утечке секретных документов Пентагона

Фото: Margaret Small / Reuters

Суд в США оставил под стражей военнослужащего ВВС Нацгвардии Соединенных Штатов Джека Тейшейру, обвиняемого в утечке секретных документов Пентагона, до начала разбирательства. Об этом сообщает Reuters.

Соответствующее решение вынес мировой судья Дэвид Хеннесси. Отмечается, что адвокаты 21-летнего Тейшейры ходатайствовали о домашнем аресте обвиняемого.

Ранее агенты ФБР арестовали военнослужащего ВВС Нацгвардии США Джека Тейшейру, подозреваемого в организации утечки секретных документов Пентагона.

Об утечке секретных документов Пентагона по конфликту на Украине стало известно 7 апреля. По данным NYT, в материалах, датированных началом марта, содержится описание состояния Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также информация о планах США и НАТО по укреплению украинской армии. Позже СМИ сообщили, что в сети оказались еще около сотни секретных документов США.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о планах США с союзниками передать Украине истребители F-16
В Энергодаре рассказали о намеренном ударе ВСУ по оживленной дороге
Обвиняемого в утечке секретных документов Пентагона оставили под стражей
Названа выгода для США от смены власти в Турции
США ограничили поставки в Россию колясок для кукол
В ЦСКА высказались об обвинениях в манипуляции со ставками в адрес игрока клуба
Врач назвала способы натренировать интимные мышцы
Вучич получил предупреждение о попытках проведения цветной революции в Сербии
Московский таксист обманул иностранца по старой схеме
Постпред России отметил отсутствие реакции ОЗХО на данные о провокациях Киева
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.