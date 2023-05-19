Застройщики в России стали меньше зарабатывать

Dataflat.ru: выручка застройщиков в Подмосковье снизилась на 40 процентов

В первом квартале 2023 года в крупнейших городах России существенно сократилась выручка застройщиков от продажи жилья. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Dataflat.ru.

Специалисты подсчитали, что в Подмосковье застройщики стали зарабатывать на 40 процентов меньше — за год выручка в регионе снизилась до 79,9 миллиарда рублей. В Санкт-Петербурге показатель уменьшился на 32 процента до 91,1 миллиарда рублей. При этом в Ленинградской области выручка упала на 29 процентов и достигла 25,9 миллиарда рублей. В Москве заметили снижение на 25 процентов до 297,9 миллиарда рублей.

Потерю части выручки объяснили снижением спроса на жилье. По словам экспертов, продажи на рынке недвижимости восстановятся не раньше лета 2024 года, при том условии, что не произойдут никакие кризисные ситуации.

Ранее эксперты «Циан.Аналитики» выяснили, что по итогам первого квартала 2023 года на первичном рынке Московского региона заключили 29,3 тысячи договоров долевого участия (ДДУ) — на 36 процентов ниже, чем в аналогичный период 2022-го, когда показатели были рекордными (45,6 тысячи сделок).