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08:22, 19 мая 2023Бывший СССР

Стало известно о взрывах во Львове

«Страна.ua»: очевидцы сообщили о взрывах во Львове

Фото: Globallookpress.com

Очевидцы сообщили о ночных взрывах во Львове. Об этом пишет Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

Информацию подтвердил мэр Львова Андрей Садовой. «По предварительной информации, целью был объект критической инфраструктуры города. Атаковали шахедами. Пострадавших нет», — заявил он.

Ранее стало известно о взрывах в пяти областях Украины — Хмельницкой, Киевской, Черниговской, Николаевской областях и Днепропетровской. Почти по всей стране была объявлена воздушная тревога.

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Алевтина Запольская
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