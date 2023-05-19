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14:56, 19 мая 2023Наука и техника

Найдены поедающие пластик грибы

Journal of Hazardous Materials: в Китае нашли перерабатывающие пластик грибы и бактерии

Фото: Tanvi Sharma / Unsplash

Международная команда ученых нашла поедающие пластик грибы и бактерии в прибрежной зоне Желтого моря в Китае. Выводы работы опубликованы в Journal of Hazardous Materials.

В ходе исследования было собрано 50 образцов пластиковых отходов из семи различных типов полимеров на нефтяной основе: полиэтилентерефталата, пенополистирола, полиэтилена, полиуретана, полиамида, полипропилена и поливинилхлорида. Пробы были получены в мае 2021 года в Дафенге на востоке Китая.

В общей сложности специалисты обнаружили 184 грибковых и 55 бактериальных штаммов, способных расщеплять поликапролактон — биоразлагаемый полиэфир, который часто используют в производстве полиуретанов. Самыми эффективными для разложения полимеров на нефтяной основе оказались бактериальные штаммы родов Jonesia и Streptomyces.

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Среди выявленных микроорганизмов были грибы, которые извлекают необходимые питательные вещества из растений, нанося при этом вред своему хозяину. Анализ показал, что эти грибы могут разрушать полихлорвинил и другие синтетические полимеры эффективнее, чем сапротрофные грибы (питающиеся останками мертвых растений и животных). Кроме того, два рода бактерий — Streptomyces и Jonesia также стали перспективными кандидатами для переработки пластика. В частности, вид Jonesia cf. Quinghaiensis лидировал среди других отобранных штаммов бактерий.

Прошлые исследования уже выявили потенциал микроорганизмов в борьбе с пластиковыми отходами. На данный момент известно о 436 видах грибов и бактерий, которые разлагают пластик. Дальнейшие открытия могут привести к разработке новых ферментов для биопереработки полимеров.

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Елена Апазиди
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