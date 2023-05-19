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20:35, 19 мая 2023Силовые структуры

Десятерых членов ОПГ осудили за сбыт наркотиков в двух регионах России

Суд дал от 5 до 11 лет членам ОПГ за сбыт наркотиков в Тюменской и Свердловской областях

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Ленинский районный суд Тюмени приговорил к срокам от пяти до 11 лет лишения свободы десятерых членов организованной преступной группировки (ОПГ), занимавшейся сбытом наркотиков в Тюменской и Свердловской областях. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Тюменской области.

Суд установил, что в марте 2018 года преступное сообщество в Тюмени создал житель Кургана, который скрылся от суда и был объявлен в розыск. Он приобрел интернет-магазин и создал в нем две торговые ветки по распространению запрещенных веществ. В его ОПГ вошли еще девять человек. Они сбывали наркотики в двух регионах, пока их не задержали осенью 2020 года сотрудники полиции.

В ходе обыска у них было изъято почти три килограмма марихуаны, гашиша и гашишного масла.

17 мая сообщалось, что в Уфе полицейские задержали двух странствующих наркокурьеров. В течение двух месяцев они работали на продающий запрещенные вещества интернет-магазин и под руководством куратора путешествовали по России.

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Любовь Ширижик
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