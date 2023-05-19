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09:44, 19 мая 2023Мир

Солдаты НАТО пострадали от тепловых пушек в Латвии

DR: датские солдаты НАТО пострадали от воздействия тепловых пушек во время службы в Латвии

Фото: Mindaugas Kulbis / AP

Работающие от дизельного генератора тепловые пушки стали причиной плохого воздуха, от воздействия которого пострадали датские солдаты во время службы в Латвии в рамках миссии НАТО. Об этом сообщает газета DR Nyheder.

«В лагерных палатках и на близлежащей местности [в районе дислокации датских подразделений] было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации по взвешенным частицам», — говорится в сообщении.

Врио министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен отреагировал на сообщения о жизни датских солдат в условиях «холодной латвийской зимы» и заявил, что «военные не должны жить в палатках с грязным воздухом».

Ранее министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что Запад может столкнуться с угрозой прямой полномасштабной войны с Россией и Китаем уже к 2030 году, поэтому подготовка к обороне является первостепенной государственной задачей для многих западных стран. «К концу десятилетия мир станет более опасным и нестабильным местом, и оборона будет иметь более важное значение для нашей жизни. Я думаю, грядет конфликт с целым рядом противников по всему миру (...). Нам всем нужно быть к этому готовыми», — заявил он.

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Виктория Кондратьева
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