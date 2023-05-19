Во Франции призвали запретить победу России в конфликте на Украине

Постпред Франции в ООН де Ривьер призвал не допустить победу России в конфликте на Украине

Постпред Франции при ООН Николя де Ривьер на заседании Совете безопасности организации прокомментировал возможные итоги конфликта России и Украины. Его слова приводит РИА Новости.

Ривьер задался вопросом, чего ожидает Россия и надеется ли она на прекращение поставок западного оружия Украине. По его словам, за этими действиями может последовать новая агрессия. Поэтому он призвал не допустить победу Москвы.

«Россия не может и не должна выиграть этот конфликт. Эта агрессия должна провалиться. Потому что мы не можем принять нормализацию незаконного применения силы. Мы не можем жить в мире, где суверенитет и безопасность всех зависят только от соотношения силы», — заключил он.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил о проигрыше России в конфликте на Украине. По его мнению, Россия становится вассальным государством Китая. Макрон призвал избежать конфронтации с Россией и отметил, что «Россия не должна выиграть военным путем».