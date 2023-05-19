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20:48, 19 мая 2023Среда обитания

Подход ООН к решению глобальной проблемы раскритиковали

Ученые и НПО раскритиковали ООН за недопуск бедных стран к переговорам по пластику

Фото: Tim Mossholder / Unsplash

Ученые и неправительственные организации (НПО) раскритиковали подход Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) к решению проблемы пластикового загрязнения на планете. Они обвиняют организацию в недопуске представителей развивающихся стран к переговорам о способах решения глобальной проблемы. Об этом сообщает The Guardian.

По словам исследователей и НКО, бедные страны сильнее всего страдают от скопления пластиковых отходов, поэтому должны иметь право голоса. Причиной недовольства послужили введенные в последний момент ограничения на количество неправительственных организаций, участвующих в конференции ЮНЕП.

«Это ограничение в последнюю минуту блокирует тех, кто больше всего нуждается в том, чтобы их услышали. Очень важно, чтобы участники переговоров знали мнение тех, кто не понаслышке знаком с загрязнением пластиком: сборщиков мусора, жителей, пострадавших от сброса и сжигания отходов, а также тех, кто живет рядом с заводами по производству токсичных отходов [в развивающихся странах]. Без голосов этих групп договор не сможет стать инструментом, меняющим жизнь, в котором мы отчаянно нуждаемся», — заявил старший экономист международной правозащитной НПО в области обращения с отходами Tearfund Рич Гауэр.

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ЮНЕП также раскритиковали за публикацию доклада о пластиковом загрязнении, который, по мнению ученых и представителей НПО, не полностью отражает последствия этой проблемы для окружающей среды и здоровья людей. В документе говорится, что объемы пластикового мусора на планете могут сократиться на 80 процентов к 2040 году.

В Коалиции ученых за эффективный договор о пластмассах (SCEPT), представляющей 200 исследователей, заявили, что их опасения и критику проигнорировали при составлении отчета. В ЮНЕП утверждают, что не получили письмо от SCEPT вовремя из-за технических проблем.

Ранее человечество призвали утроить усилия по переходу на возобновляемую энергию, чтобы получить шанс на достижение целей Парижского соглашения. По данным специалистов, в 2022 году в мире ввели рекордные 300 гигаватт новых мощностей экологически чистой энергии, однако для спасения от катастрофических последствий изменения климата необходимо, чтобы страны мира взяли обязательство утроить этот объем к 2030 году, а затем удвоить — к 2040-му.

Нина Ташевская
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