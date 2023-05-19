Названы районы центра Москвы с самыми дешевыми новостройками

Самые дешевые новостройки в центре Москвы обнаружили в Басманном районе

Самые низкие цены на квартиры на первичном рынке недвижимости Центрального административного округа (ЦАО) Москвы обнаружили в Басманном районе. Об этом «Ленте.ру» сообщили аналитики агентства «НДВ Супермаркет Недвижимости».

По данным экспертов, средневзвешенная стоимость квадратного метра в Басманном районе установилась на уровне в 433,9 тысячи рублей, а средняя цена за объект — на уровне в 23,9 миллиона рублей. Вторым районом в списке локаций центра Москвы с самыми дешевыми новостройками специалисты назвали Мещанский с 544,2 тысячи рублей за «квадрат». При этом средняя сумма покупки оказалась значительно выше, чем в Басманном, и составила 50,2 миллиона рублей. Замкнул тройку Красносельский район, где средневзвешенную стоимость квадратного метра оценили в 602,3 тысячи рублей, а лота — в 31,7 миллиона рублей.

Напротив, наибольшая средневзвешенная цена «квадрата» была зафиксирована в Тверском районе — 1,4 миллиона рублей. Средняя стоимость объекта там также стала самой высокой среди всех исследуемых районов — 115 миллионов рублей. В среднем по ЦАО цена квадратного метра составляет 711,4 тысячи рублей. Относительно предыдущего месяца размер параметра снизился на 5 процентов, а по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — вырос на 0,4 процента. Что касается средней суммы за новостройку, то она установилась на уровне в 59,7 миллиона рублей (минус 9,6 процента за месяц и минус 8,1 процента за год).

В мае руководитель агентства недвижимости «Дорогая, я дома» Алексей Лякин объяснил популярность новостроек в России. По его словам, спрос на жилье на первичном рынке страны растет из-за льготной ипотеки.