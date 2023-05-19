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10:46, 19 мая 2023Ценности

Стилистка назвала россиянкам самую трендовую обувь на лето

Стилистка Валерия Костюкова назвала туфли на скошенном каблуке самыми трендовыми на лето

Фото: Klara Kulikova / Unsplash

Стилистка Валерия Костюкова назвала россиянкам самую трендовую обувь на лето 2023 года. Соответствующий материал появился на сайте издания «А теперь внимание!».

По словам эксперта, в грядущем жарком сезоне актуальными станут туфли на скошенном каблуке, с ремешком на пятке и бантом на мысе, а также эспадрильи на танкетке.

Кроме того, специалистка обратила особенное внимание на обувь на массивном каблуке или платформе в стиле нулевых. При этом Костюкова отметила, что данная модель должна иметь ремешки, которые закрепляются на щиколотках.

В заключение собеседница издания посоветовала присмотреться к вариантам с анималистичными принтами и яркой цветовой гаммой.

Ранее стилистка и имиджмейкер Мария Абабкова назвала россиянам популярные вещи, которые вышли из моды в 2023 году. В первую очередь специалистка посоветовала избавиться от юбок-плиссе и джинсов-баллонов.

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Мария Винар
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