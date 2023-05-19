Стилистка назвала россиянкам самую трендовую обувь на лето

Стилистка Валерия Костюкова назвала туфли на скошенном каблуке самыми трендовыми на лето

Стилистка Валерия Костюкова назвала россиянкам самую трендовую обувь на лето 2023 года. Соответствующий материал появился на сайте издания «А теперь внимание!».

По словам эксперта, в грядущем жарком сезоне актуальными станут туфли на скошенном каблуке, с ремешком на пятке и бантом на мысе, а также эспадрильи на танкетке.

Кроме того, специалистка обратила особенное внимание на обувь на массивном каблуке или платформе в стиле нулевых. При этом Костюкова отметила, что данная модель должна иметь ремешки, которые закрепляются на щиколотках.

В заключение собеседница издания посоветовала присмотреться к вариантам с анималистичными принтами и яркой цветовой гаммой.

Ранее стилистка и имиджмейкер Мария Абабкова назвала россиянам популярные вещи, которые вышли из моды в 2023 году. В первую очередь специалистка посоветовала избавиться от юбок-плиссе и джинсов-баллонов.