Глава миссии Украины при НАТО призвала Запад снизить ожидания от контрнаступления ВСУ

Глава украинской миссии при НАТО Наталья Галибаренко призвала Запад снизить ожидания от контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) и не считать его чем-то решающим. Об этом она заявила в интервью литовскому национальному радио и телевидению LRT.

«Мы сейчас говорим международным партнерам: проявите терпение, не давите слишком сильно. Сейчас важнее подумать, что еще можно сделать для того, чтобы это контрнаступление было успешным», — заявила она.

Галибаренко подчеркнула, что не стоит раздувать значимость одной-единственной операции. «Может понадобиться и несколько контрнаступлений — мы не раскрываем этого», — добавила она.

Глава украинской миссии при НАТО также заявила, что пока не видит никаких предпосылок для мирных переговоров с Москвой.

Ранее американский политолог Марк Кац заявил, что украинские власти намеренно преуменьшают важность контрнаступления, чтобы подготовить западных союзников к провалу.