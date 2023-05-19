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10:46, 19 мая 2023Бывший СССР

На Украине призвали Запад снизить ожидания от контрнаступления ВСУ

Глава миссии Украины при НАТО призвала Запад снизить ожидания от контрнаступления ВСУ

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Глава украинской миссии при НАТО Наталья Галибаренко призвала Запад снизить ожидания от контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) и не считать его чем-то решающим. Об этом она заявила в интервью литовскому национальному радио и телевидению LRT.

«Мы сейчас говорим международным партнерам: проявите терпение, не давите слишком сильно. Сейчас важнее подумать, что еще можно сделать для того, чтобы это контрнаступление было успешным», — заявила она.

Галибаренко подчеркнула, что не стоит раздувать значимость одной-единственной операции. «Может понадобиться и несколько контрнаступлений — мы не раскрываем этого», — добавила она.

Глава украинской миссии при НАТО также заявила, что пока не видит никаких предпосылок для мирных переговоров с Москвой.

Ранее американский политолог Марк Кац заявил, что украинские власти намеренно преуменьшают важность контрнаступления, чтобы подготовить западных союзников к провалу.

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Алевтина Запольская
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