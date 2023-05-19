Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
01:07, 19 мая 2023Ценности

Плюс-сайз-модель показала фигуру в нижнем белье

Плюс-сайз-модель Изабель Николлс показала фигуру в нижнем белье и прозрачной юбке

Фото: @isabelnichollsnall

Плюс-сайз-модель Изабель Николлс показала фигуру в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

18-летняя манекенщица разместила в сторис снимок, на котором она запечатлела себя позирующей перед зеркалом в домашней обстановке. Для съемки девушка примерила кружевное нижнее белье черного цвета. При этом видно, что комплект оформлен длинной прозрачной юбкой.

Кроме того, на фото можно заметить, что Николлс убрала свои волосы назад и уложила их в пучок.

Ранее Изабель Николлс поделилась серией кадров, на которых она позирует на фоне деревьев и деревянного забора. Тогда девушка выбрала бикини голубого цвета, оформленное завязками. На время фотосессии модель сделала макияж в нюдовых тонах, а волосы уложила в пучок.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
В США анонсировали новый пакет антироссийских санкций
Британия введет запрет на ввоз алмазов, меди, алюминия и никеля из России
На Западе раскрыли подробности попытки ЗРК Patriot сбить российский «Кинжал»
Звезда «Папиных дочек» выложила фото в купальнике
В «Роскосмосе» высказались о завершении эксплуатации МКС
Плюс-сайз-модель показала фигуру в нижнем белье
Во Франции призвали запретить победу России в конфликте на Украине
Россия согласует формат работы российских банков на Кубе
Пресс-секретарь Джонсона рассказал о желании премьера «набить морду» Макрону
Пентагон объяснил завышение стоимости отправленной Украине военной помощи
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.