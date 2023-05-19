Плюс-сайз-модель показала фигуру в нижнем белье

Плюс-сайз-модель Изабель Николлс показала фигуру в нижнем белье и прозрачной юбке

Плюс-сайз-модель Изабель Николлс показала фигуру в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

18-летняя манекенщица разместила в сторис снимок, на котором она запечатлела себя позирующей перед зеркалом в домашней обстановке. Для съемки девушка примерила кружевное нижнее белье черного цвета. При этом видно, что комплект оформлен длинной прозрачной юбкой.

Кроме того, на фото можно заметить, что Николлс убрала свои волосы назад и уложила их в пучок.

Ранее Изабель Николлс поделилась серией кадров, на которых она позирует на фоне деревьев и деревянного забора. Тогда девушка выбрала бикини голубого цвета, оформленное завязками. На время фотосессии модель сделала макияж в нюдовых тонах, а волосы уложила в пучок.