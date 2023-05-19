Российским школьникам раскрыли среднюю стоимость наряда на последний звонок

Life: средняя стоимость наряда для последнего звонка составила 6,5 тысячи рублей

Журналисты Life раскрыли российским школьникам среднюю стоимость образа для последнего звонка в 2023 году. Материал на эту тему появился на сайте издания.

Согласно исследованию платформы «Авито», в текущем году спрос на услуги парикмахеров и стилистов вырос на 90 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом сейчас ученицы чаще отдают предпочтение индивидуальному пошиву платья со школьным фартуком и воротником. Отмечается, что конечная цена данной вещи, как правило, равна 3,5 тысячи рублей.

Помимо этого, школьницы приобретают готовые наряды, делая выбор в пользу строгих платьев, а также легких сарафанов светлых оттенков. В частности, в апреле и мае продажи упомянутых предметов гардероба на «Авито» выросли на 91 процент, а их средняя цена составила 4,5 тысячи рублей. Вместе с тем обувь можно купить на «Авито» за 2000 рублей. Таким образом полный образ выпускницам обойдется в среднем в 6,5 тысячи рублей.

В то же время ученики обычно тратят на костюм, туфли, галстук или бабочку около 9000 рублей, Так, например, мужская рубашка продается на «Авито» примерно за 1,7 тысячи рублей, а пара праздничной обуви для последнего звонка — 2,7 тысячи рублей.

Ранее российский стилист и имиджмейкер Мария Абабкова назвала самые модные платья для выпускного вечера. Специалист посоветовала присмотреться к нарядам с разнообразными вырезами и разрезами. По ее словам, также будут в тренде облегающие фасоны.