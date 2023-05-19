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17:11, 19 мая 2023Мир

В Польше заявили о нормализации уровня радиации

Польское атомное агентство заявило, что радиационная ситуация в стране остается в норме

Фото: Ints Kalnins / РИА Новости

Радиационная ситуация в Польше остается в норме, несмотря на недавние заявления о росте уровня радиации в стране. Об этом сообщило Польское атомное агентство (PPA) в Twitter.

«В настоящее время угрозы здоровью и жизни людей или окружающей среде на территории Польши нет. Тревожных показаний измерительной аппаратуры не зафиксировано», — говорится в заявлении.

15 мая в Люблине измерительные приборы Университета Марии Склодовской-Кюри зафиксировали резкое повышение уровня радиации в воздухе в шесть-семь раз.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 19 мая заявил о надвигающейся на Европу радиации. Он добавил, что в Польше был замечен рост уровня радиации после уничтожения поставленных Западом Украине боеприпасы с обедненным ураном.

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Семен Александров
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