Польское атомное агентство заявило, что радиационная ситуация в стране остается в норме

Радиационная ситуация в Польше остается в норме, несмотря на недавние заявления о росте уровня радиации в стране. Об этом сообщило Польское атомное агентство (PPA) в Twitter.

«В настоящее время угрозы здоровью и жизни людей или окружающей среде на территории Польши нет. Тревожных показаний измерительной аппаратуры не зафиксировано», — говорится в заявлении.

15 мая в Люблине измерительные приборы Университета Марии Склодовской-Кюри зафиксировали резкое повышение уровня радиации в воздухе в шесть-семь раз.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 19 мая заявил о надвигающейся на Европу радиации. Он добавил, что в Польше был замечен рост уровня радиации после уничтожения поставленных Западом Украине боеприпасы с обедненным ураном.