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05:00, 19 мая 2023Россия

Россиянам объяснили основания для неявки по повестке

Верховный суд: проигнорировать повестку можно при болезни или смерти близкого родственника

Фото: Кошелев Илья / Globallookpress.com

Верховный суд России в постановлении пленума разъяснил россиянам, в каком случае можно не явиться в военкомат при получении повестки. Проигнорировать ее можно при болезни или смерти близкого родственника, передает РИА Новости.

Также среди оснований для неявки Верховный суд называет болезнь или увечье с потерей работоспособности, тяжелое состояние здоровья родителей, детей, братьев и сестер, супругов, дедушки и бабушки, усыновителей, а также участие в похоронах кого-либо из этих лиц.

Также в постановлении пленума указывается, что существуют и иные уважительные причины, такие как препятствие непреодолимой силы или иное обстоятельство, не зависящее от воли гражданина.

Ранее Верховный суд России разъяснил основания для привлечения к уголовной ответственности россиян, уклоняющихся от прохождения военной службы.

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Марина Совина
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