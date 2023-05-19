Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:17, 19 мая 2023Силовые структуры

Прокурор объяснил назначение штрафа Ройзману за дискредитацию ВС России

Прокурор назвал штраф единственным возможным наказанием Ройзману за дискредитацию ВС РФ

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Штраф оказался единственным возможным наказанием для экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом) в рамках уголовного дела о дискредитации Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокурора отдела государственных обвинителей прокуратуры Свердловской области Дмитрия Соколова, представлявшего сторону обвинения на процессе.

Прокурор объяснил, что Ройзман совершил правонарушение в то время, когда действовала старая редакция Уголовного кодекса, предполагающая наказание только в виде штрафа. Также сыграло роль, что экс-мэр ранее не был судим, а преступление отнесли к преступлениям небольшой тяжести.

Сам Ройзман заявил, что считает приговор оправдательным.

Ранее сообщалось, что бывшего мэра Екатеринбурга оштрафовали на 260 тысяч рублей. Гособвинитель запрашивал о взыскании на сумму 20 тысяч больше, однако при вынесении приговора согласился с решением суда.

По данным следствия, 1 июля 2022 года Ройзман в прямом эфире принял участие в виртуальном диалоге посредством чата с пользователями сайта. «Он публично в устной форме сообщил неограниченному кругу просматривающих видеотрансляцию пользователей информацию, которая, согласно заключению экспертизы, содержит совокупность лингвистических и психологических признаков убеждения адресата в негативном характере целей использования Вооруженных сил Российской Федерации», — объяснили в прокуратуре. Таким образом он хотел подорвать авторитет Российской армии в глазах граждан.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Илона Палей
Обсудить
Последние новости
Симоньян раскрыла содержимое бандероли на ее имя со следами взрывчатки
Идею Венгрии дать площадку для переговоров России и Украины объяснили
Одна из электростанций на Украине прекратила производство энергии
Акции «Яндекса» взлетели в цене
Нерадивых дачников заставят платить за уничтожение борщевика
В России сочли евроатлантический выбор Грузии навязанным
При обстреле граничащего с Украиной российского региона пострадал мужчина
Названы самые популярные складные смартфоны
Социолог заявил о бессмысленности антироссийских протестов в Грузии
Прокурор объяснил назначение штрафа Ройзману за дискредитацию ВС России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.