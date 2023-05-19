Прокурор объяснил назначение штрафа Ройзману за дискредитацию ВС России

Прокурор назвал штраф единственным возможным наказанием Ройзману за дискредитацию ВС РФ

Штраф оказался единственным возможным наказанием для экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом) в рамках уголовного дела о дискредитации Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокурора отдела государственных обвинителей прокуратуры Свердловской области Дмитрия Соколова, представлявшего сторону обвинения на процессе.

Прокурор объяснил, что Ройзман совершил правонарушение в то время, когда действовала старая редакция Уголовного кодекса, предполагающая наказание только в виде штрафа. Также сыграло роль, что экс-мэр ранее не был судим, а преступление отнесли к преступлениям небольшой тяжести.

Сам Ройзман заявил, что считает приговор оправдательным.

Ранее сообщалось, что бывшего мэра Екатеринбурга оштрафовали на 260 тысяч рублей. Гособвинитель запрашивал о взыскании на сумму 20 тысяч больше, однако при вынесении приговора согласился с решением суда.

По данным следствия, 1 июля 2022 года Ройзман в прямом эфире принял участие в виртуальном диалоге посредством чата с пользователями сайта. «Он публично в устной форме сообщил неограниченному кругу просматривающих видеотрансляцию пользователей информацию, которая, согласно заключению экспертизы, содержит совокупность лингвистических и психологических признаков убеждения адресата в негативном характере целей использования Вооруженных сил Российской Федерации», — объяснили в прокуратуре. Таким образом он хотел подорвать авторитет Российской армии в глазах граждан.

