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11:12, 19 мая 2023Россия

В Москве таксист разбил iPhone девушки

В Москве таксист бросил на асфальт и разбил iPhone девушки из-за отказа платить за поездку

Фото: Vladimir Borozenets / Shutterstock / Fotodom

В Москве таксист бросил на асфальт и разбил iPhone девушки из-за отказа платить за поездку. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, все произошло 17 мая. Жительница столицы торопилась по делам и вызвала такси. Сначала поездка проходила обычно, однако все поменялось, когда водитель начал беспричинно грубить пассажирке.

Москвичка терпеть такое поведение не стала и заявила, что не будет платить за поездку. При этом в руках девушка держала дорогой гаджет.

Водитель такси внезапно выхватил у нее телефон и бросил его на землю. После этого мужчина уехал, горожанка написала заявление в полицию. Оперативники организовали проверку.

В марте сообщалось, что в Москве таксист распылил баллончик в лицо директору танцевального коллектива «Тодес» и забрал его кошелек.

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Анна Щербакова
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