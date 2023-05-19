Перечислены пять помогающих решить возвращаться ли к бывшему партнеру вопросов

Психотерапевт Келман назвала ошибкой возвращение к бывшим из-за страха одиночества

Психотерапевты Дженнифер Келман и Крейг Кейн, а также писательница Эллисон Раскин предложили ответить на пять вопросов, которые помогут решить, стоит ли возвращаться к бывшему партнеру. Список вопросов специалисты перечислили изданию Mashable.

Первый и главный, по мнению Келмен, вопрос на который стоит ответить перед возобновлением отношений — это вопрос о причинах возвращения. Если пара сходится из-за страха одиночества или чувства вины одного или обоих партнеров, то, скорее всего, они совершают ошибку, считает психотерапевт.

Кроме того, вновь сошедшиеся после разрыва пары, по мнению Раскин, должны четко понимать, что изменилось после их расставания и будут ли перемены способствовать более счастливым отношениям. «Если вы знаете, что привело к разрыву, это поможет понять, стоит ли снова сходиться. Подумайте, решены ли прошлые проблемы. У вас были отношения на расстоянии, а теперь вы живете вместе? Ходил ли кто-нибудь из вас на терапию, чтобы решить интимные вопросы?» — привела пример Раскин. Она посоветовала отказаться от идеи возобновлять связь после разрыва, если в жизни пары не произошло существенных перемен.

Наконец психотерапевт Крейг Кейн назвал еще три вопроса, которые, по его мнению, помогут принять правильное решение. Он посоветовал выяснить, какую пользу принесет воссоединение с бывшим партнером, а также вспомнить, как человек чувствовал себя в паре и в период одиночества.

Ранее психотерапевт Лорен Консул перечислила признаки разваливающихся отношений. Прежде всего, по ее мнению, о кризисе говорит нежелание мириться — когда пара ходит по кругу в ссорах, выясняя, кто виноват, а не пытается понять, что привело к ссоре.