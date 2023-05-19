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04:35, 19 мая 2023Россия

Российский генерал призвал ответить Западу на поставки F-16 Украине

Генерал Ретунский рассказал, как РФ должна ответить Западу на поставки F-16 Украине

Фото: Tyler Woodward / Globallookpress.com

Бывший командующий 16-й воздушной армией генерал-лейтенант в запасе Валерий Ретунский в беседе с «Московским Комсомольцем» рассказал, как Россия должна ответить Западу на поставки самолетов F-16 Украине.

Он призвал действовать более решительно. «Нам необходимо все это вовремя вскрывать и наносить по таким стоянкам удары с целью выведения из строя всей этой западной техники. Миндальничать с ними давно пора заканчивать», — подчеркнул офицер.

По мнению Ретунского, США пытаются переложить ответственность за решение о поставках истребителей на европейских партнеров, поскольку понимают, что это принципиально новый уровень эскалации.

Ранее стало известно, что Великобритания и Нидерланды решили создать международную коалицию по закупке истребителей F-16 для Украины. Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что у Германии нет техники и возможностей для активного участия в таком союзе.

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Марина Совина
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