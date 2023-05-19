Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:25, 19 мая 2023Россия

Роспотребнадзор оценил уровень радиации в стране на фоне опасности в Польше

В Роспотребнадзоре заявили, что в стране радиационная обстановка остается стабильной

Фото: Friso Gentsch / Globallookpress.com

В России радиационная обстановка остается стабильной. Об этом, реагируя на слова секретаря Совета безопасности Николая Патрушева о повышении уровня радиации в Польше, «Ленте.ру» сообщили в Роспотребнадзоре.

В федеральной службе уточнили, что в России ведется постоянный мониторинг радиационной обстановки, превышений уровня радиации не зафиксировано.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что ситуация находится на контроле службы.

Патрушев 19 мая заявил, что в Польше был замечен рост радиации после того, как на Украине уничтожили боеприпасы с обедненным ураном. Политик на этом фоне также обратил внимание приезд президента США Джо Байдена в Хиросиму для участия в саммите G7.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Симоньян раскрыла содержимое бандероли на ее имя со следами взрывчатки
В Артемовске уничтожили одного из лучших наводчиков артиллерии ВСУ
Найдены поедающие пластик грибы
Путин заявил о росте сплоченности россиян
Глава ОКР обратился к желающим сменить гражданство российским спортсменам
Звезда «Дюнкерка» лишился роли в продолжении «Гладиатора» из-за рабочего графика
На акции оппозиции у аэропорта в Тбилиси задержали несколько человек
В Британии оценили шансы Российской армии против контрнаступления ВСУ
Раскрыта средняя стоимость аренды «однушек» и студий в Москве
Сотрудники СБУ избили до смерти российского военнопленного на допросе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.