Стало известно о попытке СБУ завербовать душевнобольного

Источник РИА Новости заявил о попытке СБУ завербовать душевнобольного в Херсонской области

Служба безопасности Украины (СБУ) попробовала завербовать в Скадовске Херсонской области гражданина, состоящего на учете в психоневрологическом диспансере. Об этом РИА Новости рассказал сотрудник российских силовых структур, чье имя не названо.

Силовик сообщил, что СБУ совершила попытку завербовать жителя села Красное Олега Старушкина, чтобы получить данные о местах дислокации техники и личного состава подразделений Вооруженных сил России (ВС РФ). «Не находя поддержку среди обычных граждан, противник не гнушается вербовать лиц с различными расстройствами, в том числе душевнобольных, применяя при этом методы угроз и шантажа», — отметил он.

Старушкин рассказал, что сотрудник украинских спецслужб сам нашел его в начале года и стал угрожать, пугать насилием по отношению к его семье.

«Когда позвонил и я сказал, что не готов давать такую информацию, он обозлился и сказал, что знает, что моя семья находится на правом берегу Днепра. И начал пугать меня [угрозами] здоровью моей жены, дочери», — сообщил мужчина.

Сотрудник СБУ совершил еще пару звонок в марте и заявил, что с ним «свяжется Павел Витальевич», которому нужно передать сведения о военных объектах. Однако после этого Старушкина не беспокоили.

Ранее ФСБ сообщила о попытке СБУ угрозами завербовать замминистра МЧС ДНР Дмитрия Костямина. Ему угрожали расправиться с его супругой.