Названы не требующие гибкости секс-позы для пожилых любовников

Эксперт по отношениям Теннер: секс-поза «миссионер» идеальна для пожилых любовников

Секс-позы «миссионер» и «ложка» идеально подходят для пожилых любовников, считает эксперт по отношениям Паулина Теннер. Она назвала их в беседе с изданием Metro.

Теннер отметила, что большинство поз из Камасутры недоступны простым людям, не отличающимся особой гибкостью. Однако, по ее словам, многие пары в возрасте продолжают заниматься сексом, и для них важны не только эмоциональная близость, но и комфорт.

«Миссионер»

«Это позиция, обеспечивающая глубокую связь с партнером», — говорит эксперт. По ее словам, позицию можно усовершенствовать. Женщина может лежать на спине ближе к краю кровати, а мужчина проникает вертикально. Также женщина может поднять ноги вверх на грудь партнера.

«Ложка»

По мнению Теннер, это одна из самых удобных поз. Она позволяет стимулировать гениталии партнера пальцами или игрушкой. Мужчина может менять угол наклона таза женщины, чтобы настроить глубину проникновения.

«69»

Для удобства любовникам нужно лежать на боку. Тогда никому из них не придется упираться руками, поддерживая себя. «Если вы одновременно даете и получаете, и у вас возникает ощущение, что скоро произойдет разрядка, приостановите стимуляцию партнера и просто наслаждайтесь, — советует эксперт. — Затем вы можете поменяться местами».

Cобачий стиль

Эта поза позволяет наслаждаться сексом, даже если мужчина находится в инвалидном кресле. Женщина должна расположиться сверху мужчины спиной к нему. Также удобна альтернативная поза стоя, говорит Теннер. Женщина может наклониться или лечь на кровать.

Во время занятий сексом на стуле мужчина сидит на нем, а женщина располагается сверху лицом к партнеру. Смотрите друг другу в глаза, особенно когда один или оба достигают кульминации Паулина Теннер эксперт по отношениям

«Беззаботная наездница»

«Иногда нет ничего более приятного для человека, в которого проникают, чем полный контроль над ощущениями с точки зрения скорости, глубины и угла толчков», — говорит Теннер.

В этой позе мужчина лежит на спине, женщина находится сверху, сидя на коленях. Для большей устойчивости партнерша может упереться руками на ноги партнера сзади. Для этого мужчине нужно чуть согнуть колени, чтобы партнерше было удобнее сидеть.

«Экспериментируйте. Возможно, вы сможете переходить из одной позы в другую, чтобы оба могли получить максимальное удовольствие, — говорит Теннер. — Также используйте игрушки. Небольшая дополнительная вибрация на клиторе или точке G или кольцо на члене помогут поддерживать эрекцию и возбуждение в более сложных позах».

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