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05:35, 19 мая 2023Бывший СССР

Российские военные сорвали попытку атаки ВСУ под Артемовском

ВС России сорвали попытку атаки тактической группы ВСУ на соледаро-артемовском направлении

Фото: РИА Новости

Российская армия предотвратила попытку украинской ротной тактической группы атаковать на соледаро-артемовском направлении. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Вооруженных сил (ВС) РФ «Юг» Вадим Астафьев, пишет РИА Новости.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать в этом направлении. «Была предотвращена попытка атаки украинской ротной тактической группы. Противник понес потери в живой силе и бронетехнике», — подчеркнул военный. Руководитель пресс-службы добавил, что расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М3» уничтожил две ракеты комплекса HIMARS.

Ранее врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что ВСУ предпринимают попытки прорвать фланги в Артемовске.

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Марина Совина
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