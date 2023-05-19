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10:23, 19 мая 2023Силовые структуры

41-летнего россиянина осудили на 10 лет за совращение пасынка

В Кемеровской области осудили на 15 лет мужчину, домогавшегося 10-летнего пасынка

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Кемеровской области суд приговорил к 15 годам лишения свободы 41-летнего мужчину, домогавшегося 10-летнего пасынка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина признан виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии особого режима.

По данным ведомства, в июне 2021 года пьяный отчим совратил маленького мальчика. Об этом узнали третьи лица, в том числе директор школы. Они обратились в полицию с заявлением. Вскоре фигуранта задержали и поместили в СИЗО.

Ранее стало известно, что в Подмосковье задержали 61-летнего пенсионера, который домогался шестилетней девочки в лифте.

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Екатерина Власова
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