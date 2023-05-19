Главным фанатом порномодели оказался ее отчим

Daily Star: австралийская порномодель обнаружила, что ее главным поклонником был отчим

Главным поклонником австралийки, зарабатывающей на съемке эротических фото и видео, оказался отчим, который воспитывал ее с 11 лет. Об этом сообщает издание Daily Star.

По словам Тайлы Мэдисон из Нового Южного Уэльса, как только она начала карьеру порномодели, у нее появился преданный подписчик, который присылал ей очень специфические запросы и покупал все ее фото и видео. Благодаря ему девушка заработала более двух тысяч долларов (около 160 тысяч рублей).

Однажды Мэдисон обратила внимание на никнейм, которым пользовался ее фанат. Небольшое расследование показало, что пользователь с таким же именем есть и в TikTok. Как только девушка нашла его профиль, смартфон сообщил ей, что этот человек упомянут в ее контактах. Она открыла уведомление и с ужасом обнаружила, что контакт принадлежит ее отчиму.

Мэдисон сразу же написала «тайному фанату» и сообщила ему, что знает, кто он. Через минуту ей пришло сообщение от отчима с просьбой поговорить. Девушка не стала отвечать и заблокировала его на всех платформах.

Хотя Мэдисон боялась, что правда расстроит ее мать, она все же рассказала ей о своем открытии. Та сразу же рассталась с мужем и прекратила с ним общение.

Я разрушила брак моей матери. Я никогда не планировала рассказывать об этом в TikTok, но так уж вышло. В общем, если хотите поговорить о семейных травмах, мой отчим два месяца наблюдал, как я занимаюсь сексом со своим парнем Тайла Мэдисон порномодель

Ранее сообщалось о женщине, которая обнаружила свое обнаженное фото на заставке компьютера отчима.