В российском регионе задержали треш-стримера за угрозы убийством девушке

Полиция Волгограда задержала треш-стримера, угрожавшего убийством девушке в прямом эфире

Полиция Волгограда задержала треш-стримера, угрожавшего убийством девушке в прямом эфире, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по российскому региону, передает ТАСС.

Отмечается, что 30-летний мужчина был задержан в квартире в Краснооктябрьском районе, там же правоохранители обнаружили 18-летнюю жительницу областного центра с различными травмами, ее госпитализировали.

В полицию обратились несколько человек, они сообщили, что во время прямой трансляции треш-стример держал пистолет и угрожал расправой девушке. Травматическое оружие также изъяли в ходе задержания.

В Следственном комитете по Волгоградской области возбудили против мужчины уголовное дело, он подозревается в незаконном лишении свободы и применении насилия, опасного для жизни и здоровья.

В ведомстве отметили, что стример пришел в квартиру к своей знакомой, после чего в течение суток избивал девушку и стрелял в нее из травматического пистолета, находясь в состоянии наркотического опьянения.

Ранее в Ивановской области задержали блогера Дмитрия Серова, напавшего на дочь во время прямой трансляции в интернете.