Таксист в Москве прокатил иностранца по центру и обманул его на 15 тысяч рублей

Baza: таксист в Москве довез турка от Никольской до Белорусской за 15 тысяч рублей

Таксист в Москве прокатил жителя Турции по центру столицы и обманул его на тысячи рублей. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Отмечается, что после прогулки по Никольской улице 26-летний иностранец и его друг решили отправиться в гостиницу. Мужчины не стали пользоваться приложениями для вызова такси и вместо этого «поймали» машину на улице. «Один из водителей, увидев гостей столицы, с радостью согласился взять заказ — вот только цену не назвал», — говорится в сообщении.

Отмечается, что таксист довез туриста с приятелем до гостиницы, которая располагалась возле метро Белорусская, и взял с него 15 тысяч рублей. Турок запутался в курсах валют и без раздумий отдал водителю всю сумму. «Правда, потом турист все же пришел в смятение — он вспомнил, что вообще-то закладывал на поездку не больше 1000 рублей, — сообщает Baza. — Теперь водителя с задатками бизнесмена пытаются найти».

Ранее в апреле эксперт в области туризма Людмила Бабий рассказала, что поддельные сайты по бронированию отелей являются одним из наиболее распространенных видов кибермошенничества. По словам эксперта, преступники часто создают сайты-двойники, дублируя внешний вид страниц известных отелей. В данном случае интернет-мошенники рассчитывают, как правило, на узнаваемость места и лояльное отношение потребителей.