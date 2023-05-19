Автопилот Tesla уличили в нарушении ПДД

ArsTechnica: автопилот Tesla не пропустил пешехода на дороге в Сан-Франциско

Пользователи соцсетей уличили автопилот электрокаров Tesla в нарушении правил дорожного движения (ПДД). Об этом сообщает издание ArsTechnica.

Журналисты медиа обратили внимание на публикацию пользователя Twitter под ником WholeMarsBlog, автор которой заявил, что беспилотная система вождения его автомобиля Tesla игнорирует пешеходов. WholeMarsBlog выложил видео, на котором находящийся в режиме автоматического пилотирования электрокар не пропускает человека, ступившего на пешеходный переход.

«Он обнаружил пешехода, но вместо того, чтобы ударить по тормозам, просто проехал мимо», — отметил пользователь соцсетей. По словам автолюбителя, инцидент был снят в Сан-Франциско. Опубликованное 14 мая видео WholeMarsBlog получило 6,8 миллиона просмотров.

Журналисты издания отметили, что большинство систем помощи водителю не работают в городской черте. Так, Super Cruise от General Motors и BlueCruise от Ford можно активировать лишь на определенных автомагистралях с разделенными полосами движения с ограниченным доступом.

В середине мая министр транспорта США Пит Буттиджич заявил, что Tesla не должна называть свои автомобили беспилотными. По словам Буттиджича, в настоящий момент ни одно транспортное средство на рынке нельзя считать оснащенным автопилотом в полной мере.